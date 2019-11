Ks. prof. Przemysław Kantyka: Kto uderza w Lutra, ten uderza w Kościół

zakol 12.11.19 13:45

#include



using namespace std;



int main()

{

int n, x=0;

cout > n;

for (int i=2;i<=n/2;i++){

if (n/2%i==0)

x=x+i;

else

x=x;

}

if (x==n)

cout << "Liczba jest doskonala";

else

cout << "Liczba nie jest doskonala";

return 0;

}