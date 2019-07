Ks. prof. Paweł Bortkiewicz o pobiciu proboszcza ze Szczecina: To część zmasowanego ATAKU na Kościół!

katolik 29.7.19 21:05

Księże Profesorze chcę zauważyć,że wszelkiego rodzaju komentarze dotyczące bieżącej sytuacji,rozpatrywanie spraw,podsumowywanie takich czy innych wydarzeń i formuowanie jakichś wniosków naprawę nie jest żadnym odkryciem.Trzeba mieć charakter żeby nazwać stan rzeczy po imieniu.A rzeczywistość jest taka,że należy po prostu wszystko co homoniewiadomo nazwać za Jezusem grzechem,tzn Kościół powinien nazwać grzech grzechem,upomnieć tych ludzi,aby przystąpili do spowiedzi,stanęli w prawdzie przed Bogiem ,bo tylko Jezus może ich uleczyć, a nie dawać przyzwolenie,że homoseksualizm to taka natura,psycha. i rozczulać się.Przecież człowiek oświecony Duchem Sw widzi i wie,że to wszystko co się dzieje jest zaplanowane na zniszczenie Kościóla przez szatana,a LGBT i ip i szatańska tzw pseudoopozycję są jego narzędziem,więc Ks Prof. nie odkrył niczego nowego,a może dopiero sobie uświadamia powagę sytuacji,albo tak naprawdę odkryje prawdę ,jak będzie za póżno.Taki katolicki autorytet jak Ks Prof. powinien widzieć potrzebę i uznać ,że jedyną drogą ocalenia dla Polaków przed szatanem jest wezwanie przez Episkopat do powszechnego Różańca i pokuta np podjęcie przez Episkopat 40 dniowego postu. Inaczej kara za Sodomę LGBT,pseudoopozycję dokonującą poniżenia Jezusa i Matki Bożej będzie nieunikniona,ale może okazać się za póżno,że wszyscy mądrzy będą głupimi.