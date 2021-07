Ks. prof. Oko: Będę ratować kleryków przed homoseksualnymi predatorami, nawet za cenę więzienia

Na antenie Polskiego Radia 24 ks. prof. Dariusz Oko odniósł się do wyroku niemieckiego sądu, który skazał go za „podżeganie do nienawiści”. W ocenie sądu filozof stosował „mowę nienawiści” wobec homoseksualistów w swoim artykule opublikowanym na łamach „Thelogisches”, w którym pisał o tzw. „lawendowej mafii”.

- „To był jeden opublikowany rozdział z mojej książki Lawendowa mafia. Ten artykuł dotyczy wielkiego problemu tzw. lawendowej mafii w Kościele, czyli homoseksualnych klik, jak to mówi papież Benedykt XVI. Są one wielkim zagrożeniem dla Kościoła i powodują wielkie w nim szkody. O homoseksualnym lobby podobnie wypowiada się papież Franciszek”

-wyjaśnia ks. prof. Dariusz Oko.

Duchowny przypomina, że widząc skalę problemu, papież Benedykt XVI już na początku swojego pontyfikatu kategorycznie zakazał przyjmowania do seminariów duchownych osób o skłonnościach homoseksualnych.

Za poruszenie tego problemu na łamach prestiżowego czasopisma teologicznego sąd w Kolonii skazał księdza profesora na karę grzywny w wysokości 4 800 euro lub 120 dni aresztu. Skazany został również dziewięćdziesięcioletni niemiecki teolog ks. prof. Johannes Stöhr, redaktor naczelny „Thelogisches”.

- „Nas atakują ideolodzy gender, którzy ubóstwiają seksualność, szczególnie homoseksualność. Im, jak widać, nie tyle chodzi o obronę dzieci przed drapieżnikami homoseksualnymi, tylko przede wszystkim chodzi o kompromitację Kościoła. Dla nich homoseksualizm jest niejako świętością nienaruszalną, jak marksizm dla komunistów”

- przekonuje ks. Oko.

Duchowny zauważa, że obecnie nie wolno powiedzieć nic złego o homoseksualizmie, nawet jeśli chodzi o dobro krzywdzonych w Kościele osób.

Złożenie zawiadomienia ws. artykułu ks. prof. Oko w „Thelogisches” zapowiadał w mediach społecznościowych znany lobbysta na rzecz zmiany podejścia Kościoła do homoseksualizmu, ks. Wolfgang Rothe. Ks. Rothe jako wicerektor seminarium w St. Pölten był kilkanaście lat temu bohaterem skandalu obyczajowego z udziałem seminarzystów i kierownictwa placówki.

- „On jest twarzą homoseksualną kościoła niemieckiego. (...) Ks. aktywista gejowski wsadza dwóch księży do więzienia i jest szczęśliwy i dumny z tego powodu. Dawniej gestapowcy nas wsadzali, a teraz księża geje”

- podkreśla rozmówca Polskiego Radia 24.

- „Kościół niemiecki jest teraz taki. Promuje księży pokroju Rothe, zachwyca się nimi, a takich jak ks.Oko czy ks. Stöhr wsadza do więzienia”

- wskazuje.

- „To jest nowa ideologia, nowy totalitaryzm. Był totalitaryzm komunistyczny, był totalitaryzm nazistowski, a teraz jest totalitaryzm gender i każdy, kto mu się sprzeciwi, ma być uciszony”

- dodał.

Ks. prof. Dariusz Oko sprawę skomentował również w rozmowie z portalem wPolityce.pl. Odniósł się do swojej rodzinnej historii, opowiadając o dziadku i babci, którzy w czasie wojny nie posłuchali Niemców i mimo groźby śmierci, ratowali Żydów.

- „I ja też na ich wzór nadal mam zamiar ratować młodych mężczyzn, kleryków przed tymi homoseksualnymi predatorami w Kościele, nawet gdybym miał dużo czasu spędzić w niemieckim więzieniu, na co się zanosi”

- zapewnił duchowny.

Ks. Oko przekonuje, że w Niemczech o wolności debaty akademickiej „nie można mówić”.

- „Zresztą ja nie jestem pierwszy, bo prof. Ulrich Kutschera, wielki biolog, jeden z największych niemieckich genetyków, który też został oskarżony o to, że obraził gejów, że szerzy mowę nienawiści, bo mówi prawdę o nich”

- przypomina.

- „Nie ma mowy o żadnej wolności naukowej. To jest czysty terror polityczny, ideologiczny, bo jeżeli za artykuł naukowy jest się skazanym na 4 miesiące więzienia, kiedy ja w tym artykule pokazuję machinacje przestępcze, to właściwie sąd powinien mnie w tym wspierać. Pokazuję, że tak jak mafia rządzi na Sycylii, tak w Kościele w dużym stopniu rządzi lawendowa mafia. Staram się uchronić przed zbrodniami i gwałtami, jakich dokonują na ludziach, na chłopcach, klerykach, młodych duchownych. Przecież sąd powinien mnie w tym wspierać, a sąd mnie za to posyła do więzienia, zamiast tamtych”

- podkreśla w rozmowie z portalem wPolityce.pl.

kak/Polskie Radio 24, wPolityce.pl