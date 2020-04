Ks. prof. Kowalczyk: ‘nie miałem zaufania do Gowina’

ABA 3.4.20 18:25

W Bawarii były wybory korespondencyjne, bez żadnych awantur. Cała Europa będzie się z Polski wyśmiewać, że strasznie zacofana, bo nie umie przeprowadzić wyborów korespondencyjnych. Taki tryb wyborów narzuca się w sposób naturalny. A to, co opowiadają gowin, kosiniak czy inne szemrane osobniki naprawdę poniża państwo polskie. Gowin to dziwna persona z odlotowymi pomysłami; nie zapomnę jak postulował, żeby ci wyborcy, co mają dzieci mieli też dodatkowe głosy - za dzieci! Naprawdę tak było - przypomnijcie sobie! A teraz pozbawienie A. Dudy 3 lat kadencji. Od razu było wiadomo, że nie da się zebrać większosci konstytucyjnej; zresztą zmieniać konstytucję TERAZ to kompletny odlot. Nie wiem w co gra gowin. Jeśli rozbije koalicję, to koniec Rzeczpospolitej i śmierć wielu Polakow. PiS jedną rzecz robi źle - powinien dokładnie wytłumaczyć, co oznacza stan nadzwyczajny, bo to ograniczenie praw, ale też klęska budżetu. A gowin rzeczywiście rozwalił szkolnictwo wyższe; PiS wprowadził ok. 200 poprawek do jego ustawy, ale i tak ta ustawa jest fatalna.