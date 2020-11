Ks. prof. Kobyliński: Musi dojść do mocnego i gwałtownego przebudzenia. Inaczej utracimy młode pokolenie

- Pojawiają się pytania o jakość oddziaływania kościelnego i duszpasterskiego na polską młodzież. W jakim kierunku chcemy iść? To pytanie do księży biskupów o to, co proponują - powiedział ks. prof. Andrzej Kobyliński, kierownik Katedry Etyki Wydziału Filozofii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W audycji "Terlikowski na froncie" ks. prof. Andrzej Kobyliński odniósł się do protestów, które od 22 października trwają na ulicach polskich miast.

Związane są z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego, w którym stwierdzono, że przepis tzw. ustawy antyaborcyjnej z 1993 r. zezwalający na dopuszczalność aborcji w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu jest niezgodny z konstytucją.

W czasie demonstracji wygłaszane są często obraźliwe hasła wobec Kościoła. Dochodziło również do ataków na świątynie, podczas których profanowano budynki oraz przerywano nabożeństwa.

- Protest początkowo światopoglądowy szybko stał się sporem stricte politycznym. Najciekawsze pytanie dotyczy jednak ludzi młodych, którzy biorą udział w manifestacjach i wykrzykują hasła, jakie wykrzykują. W znakomitej większości są to katolicy, niemal w 100 proc. ochrzczeni, część niedawno była również u sakramentu bierzmowania. Natomiast w szkole podstawowej i średniej uczestniczyli w sumie w ok. 900 godzinach lekcji religii - wskazał filozof.

Biorąc te wszystkie kwestie pod uwagę, ks. prof. Kobyliński zastanawiał się nad jakością oddziaływania kościelnego i duszpasterskiego na młode pokolenia Polaków. - Co dalej z religią w szkole? W jakim kierunku chcemy iść? To pytanie do księży biskupów o to, co proponują. Zachęcałem do tego, by wyjść na ulice i zacząć rozmawiać z młodymi katolikami, którzy z różnych racji wykrzykują określone hasła podczas protestów - zwrócił uwagę duchowny.

Zdaniem kapłana, mamy do czynienia z punktem zwrotnym w dziejach Kościoła w ujęciu relacji z młodymi ludźmi i jeśli nie dojdzie do mocnego i gwałtownego przebudzenia, to Kościół katolicki "utraci znakomitą większość młodego pokolenia".

Całość audycji do wysłuchania na stronie Polskiego Radia 24