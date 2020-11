Ks. prof. Kobyliński: Kościół w Polsce powinien szukać ratunku we włoskim katolicyzmie

- „Jeśli mówimy o ateizacji, sekularyzacji, o kryzysie Kościoła katolickiego czy chrześcijaństwa, to mamy na uwadze znakomitą mniejszość świata. To jest Europa, Australia, część Ameryki Północnej i część Chin. To jest raptem 1,5 mld ludzi. Natomiast znakomita większość ludzkości to jest wiosna religijna, to ożywienie religijne, także gdy chodzi o katolicyzm i chrześcijaństwo” – mówi ks. prof. Andrzej Kobyliński na antenie Polskiego Radia RDC.

Nie ulega wątpliwości, że podobnie jak Europa Zachodnia, również Polska jest obecnie w centrum procesu sekularyzacji, zwłaszcza jeśli chodzi o ludzi młodych. Dobitnie pokazały to ostatnie badania IBRIS wykonane na zlecenie „Rzeczpospolitej”, wedle których aż 47 proc. młodych ludzi ma negatywny stosunek do Kościoła katolickiego a 44 proc. określa swój stosunek jako neutralny.

W ocenie ks. prof. Andrzeja Kobylińskiego, przyczyn tego stanu rzeczy należy szukać w dwóch rodzajach czynników: zewnętrznych i wewnętrznych.

- „Czynniki zewnętrzne to jest europejski trend kulturowy, konsumpcja, dobrobyt. Także w Polsce powoli wchodzi wśród ludzi młodych europejski standard życia, także gdy chodzi o kulturę i religię” – wyjaśnia duchowny.

- „Czynniki wewnętrzne w Polsce, które odstraszają młodych ludzi od Kościoła, to są niekończące się skandale pedofilskie, obyczajowe, finansowe. To jest niezwykle negatywny obraz duchownych, księży, biskupów, kardynałów w mediach, w przestrzeni publicznej. Te czynniki wewnętrzne są dla mnie osobiście ważniejsze, ponieważ na nie mamy wpływ” - dodaje.

Receptą natomiast, zdaniem uczonego, może być włoski model katolicyzmu. Szczególną uwagę zwraca na włoski model katechizacji, który powinniśmy przenieść na grunt Polski. Jest to godzina katechezy w szkole, która nie ma wymiaru ewangelizacyjnego, ale czysto naukowy. Na szkolnej religii uczniowie powinni zdobywać wiedzę o religii, nie tylko chrześcijańskiej. Natomiast druga godzina katechezy powinna odbywać się w parafii, gdzie w środowisku Kościoła, młodzież miałaby szansę spotkać się z Ewangelią. I właśnie powrót do parafialnej katechezy, w ocenie ks. prof. Kobylińskiego, powinien być elementem odpowiedzi Kościoła na galopującą sekularyzację młodego pokolenia.

W rozmowie z Robertem Łuchniakiem, odnosząc się do głosów przekonujących o tym, że cały Kościół katolicki niejako zejdzie do podziemi i stanie się małą, niewiele znaczącą wspólnotą, duchowny zwraca też uwagę, że problem sekularyzacji i odejścia od religii nie jest problemem całego świata, a raczej jego mniejszej części:

- „Jeśli mówimy o ateizacji, sekularyzacji, o kryzysie Kościoła katolickiego czy chrześcijaństwa, to mamy na uwadze znakomitą mniejszość świata. To jest Europa, Australia, część Ameryki Północnej i część Chin. To jest raptem 1,5 mld ludzi. Natomiast znakomita większość ludzkości to jest wiosna religijna, to ożywienie religijne, także gdy chodzi o katolicyzm i chrześcijaństwo” – podkreśla, wskazując m.in. na przebudzenie religijne w Afryce.

kak/rdc.pl