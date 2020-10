Ks. prof. Dariusz Oko: Lawendowa mafia w Kościele jak mafia sycylijska

„Celowo mówi się o pedofilii w Kościele, by przemilczeć to, że największych zbrodni dokonują homoseksualiści” – powiedział ks. prof. Dariusz Oko.

W rozmowie na temat kryzysu w Kościele oraz działania w nim „lawendowej mafii” na antenie Radia Wnet.fm ks. Oko zaznaczył że konieczne jest nazywanie patologicznych zjawisk w Kościele po imieniu. Przywołał przykładu hierarchów, którzy promowali księży-homoseksualistów, umożliwiając im robienie „kariery” w Kościele. Wskazał też, że:

„[…] Coraz częściej słyszymy o klerykach uciekających z homoseksualnych seminariów”.

Zdaniem księdza, sprawa byłego kardynała McCarricka nie jest przypadkiem, ale ledwie wierzchołkiem góry lodowej. Wskazał również na działania kard. Henryka Gulbinowicza, który podejrzany był o molestowanie kleryków czy ochronę przebywających tam homoseksualistów.

Wskazał również, że jego zdaniem w episkopacie USA połowa duchownych to homoseksualiści. Przyrównał też problem „lawendowej magii” do mafii sycylijskiej. Ocenił, że interweniowanie w Watykanie nie pomoże, bo to tak jakby w sprawie mafii sycylijskiej interweniować w Palermo.

Cała rozmowa dostępna poniżej:



dam/wnet.fm,Fronda.pl