ks. prof. Dariusz Oko: Genderyści to komuniści w nowych szatach

"Ci sami ludzie, którzy wczoraj głosili komunizm, dzisiaj głoszą genderyzm. Ci sami ludzie (albo ich fizyczne czy duchowe dzieci), którzy głosili pochwałę stalinizmu, zbrodni komunistycznych, teraz głoszą genderyzm i stosują podobne metody. Chociażby te pochody genderowe – często organizują je ci sami ludzie, którzy organizowali pochody 1-majowe. To ten sam mechanizm. Ateiści, którzy odrzucili Boga i uważali się za nadludzi – wyznawali komunizm, dopuszczali się największych ludobójstw w dziejach. Ale kiedy komunizm przez swoje zbrodnie i katastrofy gospodarcze się skompromitował, to potrzebowali innej ideologii – i tą ideologią jest genderyzm" - tłumaczył ks. Oko.

"To dzisiaj główna ideologia ateistów. Poprzez podsycanie walki między kobietami a mężczyznami, poprzez rzekome wyzwalanie mniejszości seksualnych chcą dojść do pełni władzy. Genderyzm jest mutacją komunizmu. Tak jak ateiści z Moskwy próbowali narzucić nam komunizm, tak ateiści z Brukseli próbują narzucić genderyzm" - wskazywał.

"Genderyzm jest podobnie zakłamany jak komunizm. To są ludzie podobnego ducha, którzy stosują podobne metody, podobnie manipulują i podobnie kłamią. To są ateiści, którzy w miejscu Boga postawili co innego. Genderyści w miejscu Boga stawiają przyjemność zmysłową, seksualność. Przeczytałem tysiące stron, setki ich publikacji, tam widać, że oni cierpią na logofobię, racjofobię – lęk przed logiką, lęk przed myśleniem. Czynią tak dlatego, że podobnie, jak Freud redukują duchowość do zmysłowości, człowieczeństwo do pożądania, rozum do libido. W tej ideologii rządzi żądza, nie rozum i z tego wynika reszta ich absurdów" - zaznaczył ksiądz profesor.