Ks. prof. Chrostowski: Irakijczycy widzą Zachód jako najeźdźcę. Franciszek chce to zmienić

W rozmowie z portalem wPolityce.pl ks. prof. Waldemar Chrostowski zwraca uwagę, że obserwując przekazy medialne z papieskiej pielgrzymki do Iraku, zobaczyliśmy Kościół zupełnie inny od tego, jaki znamy w Europie. Irakijczycy pokazali nam Kościół żywy i rozmodlony.

Trwa 33. zagraniczna podróż apostolska papieża Franciszka. Ojciec święty udał się do pogrążonego w kryzysie Iraku, aby wesprzeć tamtejszych chrześcijan, doświadczonych prześladowaniami i przemocą. Papież chciał podzielić się z nimi swoją wiarą i nadzieją. Ks. prof. Waldemar Chrostowski zauważa, że również Irakijczycy podzielili się tym z papieżem.

- „Widzieliśmy w przekazach telewizyjnych, jak bardzo żywy jest Kościół, rozmodlony. Kościół bardzo głęboki, nie taki, jak już w Europie się zdarza i do nas przechodzi jakiś rozkrzyczany i rozwrzeszczany, rozdygotany, gdzie wszystko się dyskutuje i relatywizuje, tylko Kościół głębokiej wiary, głębokiego skupienia. Myślę, że z tego punktu widzenia pielgrzymka ta dała papieżowi dużo do myślenia. Myślę, że tak jak papież starał się umocnić wiarę Irakijczyków, to z pewnością Irakijczycy, tamtejsi chrześcijanie przyczynili się do umocnienia wiary papieża”