Ks. Prof. Bortkiewicz: Nie można tolerować ataków na Kościół!

Adam Darski, znany jako „Nergal”, został wyrzucony z siłowni w Stanach Zjednoczonych, ponieważ miał na sobie koszulkę z satanistycznymi symbolami. Zdaniem ks. prof. Pawła Bortkiewicza, etyka i wykładowcy UAM oraz WSKSiM, w Polsce taka reakcja ze strony właścicieli siłowni byłaby uznana za skandal, ponieważ Polacy nie rozumieją, że tolerancja nie polega na akceptowaniu zła.

To, że obowiązuje nas tolerancja, to nie oznacza, że dotyczy ona tolerowania zła, tolerowania ataków na Kościół, Chrystusa i Boga. To jest błędne rozumowanie tolerancji. Tolerancja nie dotyczy absolutnie tolerowania rzeczywistości negatywnej. My musimy pewne lekcje odrabiać. Dobrze, że Stany Zjednoczone, niezależnie od swoich kłopotów z rozumieniem pewnych terminów politycznych i filozoficznych, mogą nam służyć pomocą i dobrze, że ta pomoc w rozumieniu pewnych wartości przychodzi – podkreślił ks. prof. Paweł Bortkiewicz.

W Poznaniu podczas gali finałowej Mister Gay Poland 2019 jeden z uczestników imprezy tzw. drag queen imitował poderżnięcie gardła dmuchanej lalce. Kukła zawierała wizerunek ks. abp. Marka Jędraszewskiego. Jak zaznaczył gość „Aktualności dnia”, Poznań stał się miastem eskalacji nienawiści do określonych wartości.

To pokazuje rzeczywiście, że Poznań posługuje się standardami bardzo specyficznymi – standardami, które odbiegają od poziomu przyzwoitości. Mamy tutaj tzw. strefę wolną od nienawiści, ale taką, która stała się po prostu eskalacją nienawiści w stosunku do określonego człowieka i określonych wartości – stwierdził wykładowca UAM i WSKSiM.

Proszę wskazać, czy jest jakikolwiek prominentny przedstawiciel tego tzw. ruchu LGBT, który byłby rzeczywiście człowiekiem o jakimś minimalnym poziomie przyzwoitości w zakresie do wartości ludzkich i religijnych. To są ludzie, którzy w sposób cyniczny szydzą po prostu z człowieczeństwa i z wartości ludzkich, a jednocześnie w sposób wcale nieskrywany walczą z Bogiem, religią i Kościołem. Te dwa terminy – antyteizm i antyhumanizm – są integralnie powiązane. Tak było w przypadku tej pierwszej „czerwonej zarazy”, tak też jest w przypadku tej drugiej – zaznaczył etyk.

W Pradze odbyła się parada środowisk LGBT, w której udział wzięła Czechosłowacka Społeczność Pedofilna (tzw. Czepek). Członkowie pedofilskiej organizacji rozdawali propagandowe ulotki. Ich obecność na Prague Pride spotkała się z rozbawieniem i zainteresowaniem ze strony opinii publicznej.

To, że to się spotyka z takim przyjęciem, to świadczy o głębokim kryzysie kulturowym naszego społeczeństwa. (…) Kilka lat temu w Holandii rozpoczęły się debaty i wysiłki miejscowego towarzystwa psychologicznego, żeby uznać pedofilię za jedną z orientacji seksualnych. To się realizuje według tego samego scenariusza, według którego homoseksualizm został uznany za orientację równouprawnioną z orientacją heteroseksualną i tym samym został zniesiony z listy chorób w światowym wykazie WHO – mówił gość Radia Maryja.