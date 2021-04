Ks. prof. Bortkiewicz: Komunii eucharystycznej nie zastąpi komunia duchowa

Ze względu na sanitarne obostrzenia wielu z nas nie ma możliwości fizycznego przystąpienia do Stołu Eucharystycznego. Wraz z pojawieniem się pierwszych restrykcji polskie parafie zaczęły transmitować nabożeństwa w Internecie i to właśnie internetowe transmisje stały się dla wielu katolików jedynym sposobem uczestnictwa we Mszy św. Należy jednak pamiętać, że może być to jedynie przejściowe rozwiązanie. Internet nigdy nie zastąpi rzeczywistego uczestnictwa we Mszy św., o czym na antenie Radia Maryja przypomniał ks. prof. Paweł Bortkiewicz.

Ks. prof. Paweł Bortkiewicz zaznaczył w programie „Aktualności dnia”, że musimy pogodzić z jednej strony troskę o wspólne bezpieczeństwo i pragnienie właściwego oddania czci Bogu z drugiej. Zauważył przy tym, że restrykcje dot. życia religijnego różnią się od siebie w europejskich krajach, a w wielu z nich są one łagodniejsze niż w Polsce.

- „Mamy różne formy przestrzegania restrykcji i na tym tle warto konfrontować to, co jest praktykowane w naszym kraju”

- stwierdził.

Podkreślił też, że przedłużające się obostrzenia i kolejna Wielkanoc przeżyta w reżimie sanitarnym mogą mieć negatywny wpływ na naszą duchowość.

- „Na pewno świat, który będzie po pandemii, będzie zupełnie inaczej funkcjonował. Perspektywa tego świata budzi bardzo poważny niepokój. Projekt świata postpandemicznego określa się jako projekt wielkiego resetu. Wiemy, że idzie on w kierunku rządów globalistycznych, które wprowadzają nową wersję neokomunizmu”

- alarmuje duchowny.

Zapewnił przy tym, że mimo różnych ludzkich projektów jest pewny, iż Kościół będzie żył, bo jego siłą jest Chrystus, dający się człowiekowi w Eucharystii.

- „Siłą Kościoła zawsze były i są relacje osobowe: relacja człowieka z Bogiem i relacja wspólnoty Kościoła. Dlatego my za wszelką cenę musimy te relacje przywracać. Nie możemy zgodzić się na zamianę duszpasterstwa na e-duszpasterstwo”

- podkreślił.

Dodał, że musimy walczyć o dostęp do sakramentów, uświadamiając sobie ich znaczenie.

- „Komunii Eucharystycznej nie zastąpi komunia duchowa”

- przypomniał gość „Aktualności dnia”.

kak/radiomaryja.pl