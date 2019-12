Ks. prof. Andrzej Kobyliński: Zamęt. Księża nie widzą już jasno, czego mają nauczać

- W ciągu roku stan kapłański i życie zakonne porzuca około 200, może 300 księży i zakonników. To dość duża grupa - ocenił w rozmowie z Polskim Radiem ks. prof. Andrzej Kobyliński, filozof z UKSW. - Młode pokolenie jest kruche, motywacje do odejścia są trudno podważalne - mówił z kolei o. dr Marek Kotyński, redemptorysta i teolog duchowości.

W ocenie o. dr. Marka Kotyńskiego, problem odejść z kapłaństwa jest związany z niedojrzałością społeczeństwa. - Ta niedojrzałość jest poparta wieloma względami. Po pierwsze - kruchość kondycji ludzkiej, słabość przenikania do własnego wnętrza i niepielęgnowanie więzi z Bogiem. Po drugie - zabieganie. Ksiądz ma naprawdę dużo do roboty - wskazał redemptorysta.

W jego ocenie, "młode pokolenie jest kruche". - Motywacje do odejścia są trudno podważalne. Dojrzałość rodzi się w cierpliwości, a dzisiaj jesteśmy mniej odporni, jako społeczeństwo, by w tej cierpliwości wykuwała się więź z Bogiem. Ona jest najważniejsza, a kiedy jest wzmocniona, to wytrzyma wiele prób - wskazał o. Marek Kotyński.

Ks. prof. Andrzej Kobyliński ocenił, że "jeśli chodzi o Polskę, to można mówić o wzroście liczby odejść z kapłaństwa w ciągu ostatnich kilkunastu lat". - Mamy obecnie w Polsce 44 diecezje, do tego zakony. W ciągu roku stan kapłański i życie zakonne porzuca około 200, może 300 księży, czy zakonników. To dość duża grupa, to daje kilka tysięcy tzw. byłych księży, którzy żyją w naszych miastach, wioskach i miasteczkach - mówił kapłan.

Gość Polskiego Radia 24 wskazał, że na decyzje o zrzuceniu sutanny wpływ mają także czynniki zewnętrzne. - Pierwszy to postępująca sekularyzacja społeczeństwa, niechęć części społeczeństwa do Kościoła, religii i księży. Widać to w internecie i na forach internetowych. To jest dla niektórych duchownych trudne do zniesienia - argumentował.

- Drugi czynnik, to pewien globalny zamęt w Kościele katolickim. To się łączy z pontyfikatem papieża Franciszka, z reformą Kościoła, z procesem decentralizacji i synodalizacji Kościoła. To prowadzi do dezorientacji księży katolickich w Polsce. Księża przestają jasno widzieć, czego mają się trzymać, jakich prawd mają nauczać, co mówić w kazaniach i w konfesjonałach. Ten zamęt ideowy sprawia, że słabnie tożsamość księży katolickich, to prowadzi do kryzysów wewnętrznych - podkreślił ks. prof. Andrzej Kobyliński.