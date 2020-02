Ks. prof. Andrzej Kobyliński o strukturze zła w Legionistach Chrystusa

Ma\\\\\\\\305\\\\\\\\202gorzata 22.2.20 13:28

" A to co NAJCIEKAWSZE dotyczy przenikania dobra i zła ..." Prawdziwy NAUKOWIEC z x. Kobylińskiego skoro zamiast głosić Słowo Boże i wzywać ludzi do NAWRÓCENIA opisuje zjawiska dziejące się w świecie. Ach jakie to ciekawe opowiadać ateistom i wiernym o ZNIEPRAWIENIU duchowieństwa i jego przyczynach . Prawdziwy serial w odcinkach. Jednakże trudno uwierzyć w ZDZIWIENIE Księdza czyżby w seminarium i na studiach nie uczyli już o działaniu szatana i jego POKUSACH ? Oczywistym winno być, że pojęcie " struktury zła" funkcjonuje w instytucjach świeckich i kościelnych ponieważ GRZECH i POKUSA stale towarzyszą ludziom. Zatem NIE TRZEBA być profesorem aby zobaczyć zło i je WYELIMINOWAĆ z życia . Jednakże UKRYWANIE ZŁA W KOŚCIELE PRZEZ HIERACHÓW , na których ciąży ODPOWIEDZIALNOŚĆ za sprawowany URZĄD nie tylko przed Panem Bogiem ale i ludźmi jest HANIEBNE. Podobnie uprawianie manipulacji i zamiatanie

spraw "pod dywan". Twierdzenie , że "w Watykanie zwyciężyło przekonanie, że warto temu zgromadzeniu dać szansę." jest

nie tylko błędne ale potwierdza UMOCNIENIE tychże struktur

zła CZEGO DOWODEM istnienie mafii lawendowej , duży wpływ

x. Jamesa na Bp Rzymu Bergollio i wdrażane duszpasterstwo

dla homosex./lgbt [tzw. wychodzenie na obrzeża przyzwoitości].

Opis działalności zgromadzenia : "Szli jak burza , pozyskiwali sposorów - czyli duże pieniądze ..." przypomina Zgromadzenie

Jezuitów , którzy w pewnym okresie zostali ZLIKWIDOWANI

i mają WIELE WCIELEŃ . Pasterzowanie i SUKCES nie

są pojęciami z tej samej dziedziny. Nie można służyć Panu Bogu

i mamonie.