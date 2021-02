Ks. prof. Andrzej Kobyliński: Nierówny dostęp do szczepień to tylko wierzchołek góry lodowej

- Dostęp do szczepień to problem moralny, który odsłonił wszelkie niesprawiedliwości panujące od lat na świecie - mówił w Polskim Radiu 24 ks. prof. Andrzej Kobyliński, gość audycji "Terlikowski na froncie".

Katastrofa moralna związana ze szczepieniami poza Europą i w Stanach Zjednoczonych. Czy grozi nam wykluczenie farmaceutyczne? I jak sobie z nim radzić?

Między innym na ten temat Tomasz Terlikowski rozmawiał w Polskim Radiu 24 z ks. prof. Andrzejem Kobylińskim, filozofem i etykiem z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

"Świat przez stulecia przyzwalał na niesprawiedliwość"

Ks. prof. Andrzej Kobyliński tłumaczył w Polskim Radiu 24, że dostęp do szczepionek jest elementem większego problemu. - Szczepienia to problem moralny, który odsłonił wszelkie niesprawiedliwości występujące w dzisiejszym świecie - mówił.

Profesor wskazywał, że trudno oczekiwać, aby świat sprawiedliwie rozwiązał kwestię dostępu do szczepionek. - Świat przez stulecia przyzwalał na wiele innych niesprawiedliwości – podkreślał.

Gość Polskiego Radia 24 alarmował, że nierówny dostęp do szczepień to tylko wierzchołek góry lodowej. - W trakcie tej audycji umrze z głodu ok. 500 dzieci przed 5. rokiem życia - mówił.

- Każdego dnia umiera takich dzieci ok. 30 tysięcy – dodał.

