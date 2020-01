Ks. prof. Andrzej Kobyliński: Liberałowie i konserwatyści. Kto zdefiniuje Kościół przyszłości

andy 30.1.20 12:30

Liberałowie nie będą definiować Kościoła, bo Kościół należy do Jezusa Chrystusa, a nie do nich. Ci, którzy chcą dziś "reformować" Kościół mogą być co najwyżej "nieużytecznymi" sługami Boga, jeśli nie chcą być sługami kogoś innego (Złego).

Poza tym, ktoś tu kogoś okłamuje. Wszak Franciszek też jest za utrzymaniem celibatu - tak się wypowiadał publicznie. Czyli zgadza się z Papieżem Benedyktem XVI. Skąd się bierze ta kontrowersja? Że Marks w Niemczech i jego koledzy chcą zniesienia celibatu, to wiadomo, ale oni chyba jeszcze nie rządzą całym Kościołem. No chyba że rządzą. Jeśli tak, to niech nas Kobyliński o tym poinformuje.