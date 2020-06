Ks. prof. Andrzej Kobyliński: Kościół w Polsce podzieli los Kościoła irlandzkiego

kasia 12.6.20 23:31

Coś złego dzieje się z ks prof Kobylinskim. kiedyś go bardzo szanowałam za punkktowanie merytoryczne i wyważone dziwactw w Kościele, np tych wzorowanych na kościele protestanckim- charyzmatyków, którzy co rusz uzdrawiają, śpia w duchu św albo bełkoczą coś , itp. Ale kiedyś zadalam sobie pytanie- jeśli ten ksiądz jest taki konserwatywny, przywiazany do tradycji to dlaczego nigdy nie pokazuje sięw sutannie? Wstydzi się swojego stanu duchownego? A teraz ta obrona gejów- jak to nie mozna o nich mówić "lawendowa mafia"- oni są gorzej niż mafia. To, ze ktoś jest homoseksualistą to jego sprawa, jeśli jest to jego prywatne życie ok. Ale idzie do seminarium, wykłada tam i deprawuje młodych. A naczelny gej, który robił karierę w Watykanie- ks Charamsa- kto go tak windował? Nie mafia?

Ksiadz prof Kobyliński stosuje bardzo dziwne tłumaczenia- albo ktoś go bardzo wystraszyał, albo jak to mówi red Michalkiewicz "wie, po której stronie chleb jest posmarowany". Bardzo smutne.