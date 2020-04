Ks. prof. Andrzej Kobyliński: Koronawirus i szamańska religijność

- To reakcja na to, co dzieje się obecnie w odniesieniu do Polski i zamęt, który pojawił się w parafiach i diecezjach. Bezpośrednią przyczyną jest dyskusja w mediach nt. szokującej wypowiedzi ks. prof. Tadeusza Guza. Nota Komisji Nauki i Wiary jest także reakcją na te skandaliczne moim zdaniem słowa - stwierdził gość Polskiego Radia 24.



- Dobrze, że ks. prof. Guz wszystko jasno wypowiedział, bo dzięki temu rozpoczęła się krytyczna dyskusja. Niestety ta opinia jest powielana przez dużą część Kościoła katolickiego w kraju. To ważny nurt, który jest bardzo silny. Tego rodzaju poglądy wyznają niektórzy świeccy katolicy czy duchowni, a zatem podobne opinie pojawiają się w mediach - dodał.



- Mamy ogromny zamęt. Czas pandemii koronawirusa jest próbą i formą oczyszczenia katolicyzmu w naszym kraju. Stanowi ona zwierciadło dla katolickiej moralności w naszym kraju - zwrócił uwagę rozmówca.



Jego zdaniem "smutne dla polskiej religijności jest to, że miliony katolików nie mają elementarnej wiedzy. Ta niewiedza i zabobonne podejście do religii zdominowało w ostatnich tygodniach dyskusję w Polsce. Rzesze katolików dzielą przekonanie, że woda święcona nie może zawierać zarazków. To kompletna nieprawda i szamańskie podejście, całkowicie sprzeczne z nauczaniem Kościoła katolickiego".



- Zbieramy żniwo zatrutego ziarna w Kościele katolickim. Niewiedza religijna jest dzisiaj przerażająca. Ostatnie tygodnie w wielu środowiskach katolickich to spór o to, dlaczego komunia do ust jest najwłaściwszą formą. Podziwiam rząd RP, prezydenta i jestem pod wrażeniem tego, co robi minister zdrowia. Katolicy powinni z dużym szacunkiem podejść do tego, co dla ich dobra robią władze - podsumował ks. prof. Andrzej Kobyliński.