Ks. prof. Andrzej Kobyliński: Czy Synod Amazoński zrewolucjonizuje Kościół?

- Synod dotyczy dwóch obszarów tematycznych. Pierwszy obszar to szeroko rozumiana ekologia, [...] a drugi obszar, to są konkretne sprawy dotyczące reformy niektórych aspektów życia kościelnego, także niektórych prawd wiary i moralności, gdy chodzi o ich nowe rozumienie - dodał.

- Dla mnie jest to jasne także, że jeśli mamy tego typu głosy, jak kard. Schönborna, to znaczy jest to traktowane jako oczywistość, że ów synod jest poligonem doświadczalnym - dla całego Kościoła tak naprawdę. Co będzie można wprowadzić w Amazonii, co ewentualnie będzie można wprowadzić w innych Kościołach, nie tylko u Niemców? - mówił dr Sebastian Duda.