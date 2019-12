Ks. prof. Andrzej Kobyliński: Boże Narodzenie to pamiątka przebóstwienia ludzkiej natury

- Bóg podarował nam się sam, to jest szokujące w Bożym Narodzeniu - mówił w Polskim Radiu 24 o. dr Marek Kotyński, teolog duchowości. - Radykalna zmiana ludzkiej kondycji poprzez fakt wcielenia Syna Bożego to jest coś, co należy ponownie odkryć - ocenił. ks. prof. Andrzej Kobyliński z UKSW.

W ocenie ks. prof. Andrzeja Kobylińskiego, "Święta Bożego Narodzenia są wielowątkowe". - Każdy może świętować to, co uznaje za ważne. Są osoby głęboko religijne, bardzo poważnie podchodzące do tych świąt i myślące nad tym, co świętujemy, ale są też inne - podchodzące do świąt przez pryzmat kultury, czy tradycji - podkreślił.

- Przeżyłem 20 razy święta Bożego Narodzenia we Włoszech. Należę do polskiej tradycji - opłatka, kolęd i świątecznego wystroju kościołów, ale z drugiej strony, należę też do włoskiej tradycji - świąt bez opłatka i kolęd, dużo skromniejszych - ocenił filozof. - Myśląc o tym, co świętujemy w Boże Narodzenie, należy uwzględnić tę różnorodność - ocenił.

O. dr Marek Kotyński podkreślał, że najważniejszy jest aspekt religijny. - W Boże Narodzenie świętujemy dosyć szokującą rzecz - że to Bóg zainteresował się człowiekiem, a nie człowiek Bogiem - mówił. - W chrześcijaństwie, człowiek został stworzony przez Boga i jego serce jest niespokojne, dopóki człowiek się z nim nie spotka - wyjaśnił redemptorysta.

- Bóstwo łączy się z człowieczeństwem z pragnienia Boga. To Bóg pragnie człowieka, niekoniecznie odwrotnie. Dopiero potem człowiek odkrywa, że jest kochany przez kogoś, ze Bóg się nim interesuje - ocenił teolog duchowości.

Jak mówił, z tego wynika drugi aspekt Bożego Narodzenia: wcielenie Boga. - Bóg nie przyszedł nam czegoś podarować, tylko przyszedł do nas sam. To jest szokujące. Bóg nie zrobił nam podarków, żadnych przysług. On podarował nam się sam, to jest szokujące. Istotą chrześcijaństwa jest to, by przyjąć tego Boga, a wtedy nasze życie nabierze zupełnie innego sensu - wyjaśnił o. dr Marek Kotyński.

Ks. prof. Andrzej Kobyliński przypomniał słowa św. Tomasza z Akwinu, który mówił, że "Bóg stał się człowiekiem po to, żeby ludzie mogli stać się Bogami". - To jest najgłębszy wymiar świąt Bożego Narodzenia, o czym czasami zapominamy, gdy chodzi o kazania, gdy chodzi o nauczenia katolickie - ocenił ks. prof. Andrzej Kobyliński. - Ta zmiana, przebóstwienie ludzkiej natury, radykalna zmiana ludzkiej kondycji poprzez fakt wcielenia Syna Bożego to jest coś, co należy ponownie odkryć - podkreślił.