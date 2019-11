Ks. prof. Aleksander Posacki SJ: Samoubóstwienie - wielki grzech współczesności

nikt 19.11.19 16:38

A ja już nawet nie czytam tych wywodów . To samo od dziesiątek lat . A skąd ludzie wzięli przykład do tego samouwielbienia ? No , ...........skąd ? Od kogo ?

Nie chce mi się nawet sypać argumentami , gdyż musiałabym pisać całą noc zacząwszy od początków Katolicyzmu , jego analogii z pogańskimi bóstwami , cesarzami rzymskimi , Rzymianami itd , itd .

A więc kto im ten przykład dał ? Indianie , dla których znaczenie miało to , co ich otacza a nie oni sami ? A może Aborygeni , którzy robili to samo ?

Kto przejął od Rzymian kult człowieka ?