Ks. prof. A. Kobyliński: Kościołowi grozi schizma. To najgłębszy kryzys od czasów reformacji

Zdaniem ks. prof. Andrzeja Kobylińskiego dzisiejszy kryzys Kościoła, związany z pedofilią wśród duchownych, jest największym kryzysem Kościoła od czasów reformacji Marcina Lutra, a jego skutki mogą okazać się nawet tragiczniejsze od tych, jakie w XVI wieku spowodowało wystąpienie niemieckiego duchownego.

- „To, co się dzieje w Polsce, jest małą częścią wielkiego dramatu, który ma charakter ogólnoświatowy, gdy chodzi o Kościół katolicki” – mówił ks. prof. Andrzej Kobyliński w programie „Fakty po faktach” na antenie TVN24.

- „To jest najgłębszy kryzys Kościoła katolickiego od reformacji Marcina Lutra w wieku XVI. Co więcej, skutki tego obecnego dramatu najprawdopodobniej będą większe, poważniejsze niż to, do czego prowadziła reformacja Marcina Lutra 500 lat temu” – dodał duchowny.

W ocenie ks. Kobylińskiego Kościołowi grozi dziś schizma, a jej początek możemy już obserwować w niemieckim Kościele:

- „Katolicy niemieccy rozpoczęli przed rokiem proces głębokiej reformy Kościoła katolickiego, także na poziomie doktrynalnym. Bezpośrednią przyczyną, która doprowadziła do tej reformy, są straszne skutki pedofilii w Kościele katolickim w Niemczech” – mówił.

W Polsce, zdaniem ks. Kobylińskiego, pierwsze skutki tego wielkiego kryzysu Kościoła obserwujemy już w seminariach, gdzie drastycznie spada liczba nowych powołań.

kak/tvn24.pl