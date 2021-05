Ks. Piotr Spyra: Nie my wybraliśmy Maryję. Ona wybrała nas, a to wielkie zobowiązanie

Wielkie wybranie to też wielkie zobowiązanie. "Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie". Skoro czujemy się narodem, który Maryja szczególnie ukochała, jesteśmy zobowiązani do nie byle jakiej, ale wielkiej świętości, na miarę duchowych synów Maryi!

Jednym z wielu powodów, dla których król Jan Kazimierz w 1656 roku złożył swoje korony przez obrazem Matki Bożej i oficjalnie wyznał, że Maryja jest Królową Korony Polskiej były objawienia, jakie na początku XVII w. otrzymał włoski jezuita - o. Juliusz Mancinelli (1607, 1610 i 1617 r.), bezpośredni świadek śmierci św. Stasia Kostki. Gdy zagłębimy się w te historie, okazuje się , że to nie tyle my wybraliśmy Maryję na Królową Polski, lecz Ona sama chciała być czczona jako Królowa Polski.

Co mamy robić z tak wielkim darem, że Maryja tak bardzo nas kocha i troszczy się, że chce być nazywana Królową Polski? Usiąść i cieszyć się przywilejami? Wręcz odwrotnie! Wielkie wybranie, oznacza najpierw wielkie zobowiązanie. Tak łatwo założyć ręce z dumą z powodu wybrania.... i stracić czujność. Ten, kto traci czujność, daje się zaskoczyć przez przeciwnika i przegrywa bitwy. Z wielkiego wyniesienia może być wielki upadek. W życiu duchowym jest tak, że chwila nieuwagi - jedno pokolenie siądzie z założonymi rękami i prześpi czas ewangelizacji i formowania do dojrzałej wiary - a konsekwencje tego będą tragiczne, co już widzimy, gdy patrzymy na wiarę młodego pokolenia.

Nikt nie jest w stanie wprowadzić tak Boga tak głęboko do naszego życia, jak Ona. Można oczywiście próbować pomijać Maryję na drodze naszego duchowego rozwoju i próbować nawracać się samemu. Jeśli jednak sam Bóg chciał przyjść do nas nie bezpośrednio, lecz przez Maryję, nie wypada omijać Jej w drodze do Boga. Sam Jezus przecież w swoim testamencie z krzyża daję Ją za Matkę każdemu uczniowi i zaprasza, by każdy z nas na poważnie wziął Ją do swojego domu.