Ks. Piotr Prusakiewicz o tajemniczym świcie aniołów

- Przeżywamy swoisty renesans wiary w anioły, gwałtowny wzrost pozornie metafizycznej fascynacji ludzi aniołami. Mimo wielu wahań, o aniołach warto rozmawiać, warto o nich myśleć i odkrywać ich obecność w naszym codziennym, nierzadko zabieganym życiu. Anioły na zawsze pozostaną nie do końca odkrytą tajemnicą. Mówieniu o aniołach przyświeca symbolika, metaforyka, próba uchwycenia czegoś, co w swej istocie jest nieuchwytne – czytamy w tekście ks. Prusakiewicza na portalu opka.org.pl

- Aniołowie tworzą odmienną od naszej ludzkiej cywilizację. Anioł nie jest „czymśˮ, jest „kimśˮ, nie jest przedmiotem, lecz podmiotem. Jest osobą. Aniołowie mają godność osobową. Nie są jakąś personifikacją przymiotów Bożych czy sił natury. Jako osoby mogą decydować świadomie i w sposób wolny o swoim losie – pisze dalej duchowny.

Jak pisze autor, Biblia mówi aż w prawie 300 miejscach o aniołach i przewijają się oni przez wiele ksiąg tak Starego, jak i Nowego Testamentu. Co szczególnie wyróżnia anioły to to, że są one duchami czystymi i nie podlegają śmierci tak jak człowiek, a więc w sposób cielesny.

Bóg przydzielił też aniołom określone i szczególne zadania. Mamy więc anioła stróża, ale są też aniołowie, którzy walczą, jak np. Michał Archanioł, który stanął na czele wojsk anielskich, żeby walczyć z Szatanem, Jest też Gabriel, który zwiastował Maryi, że zostanie matką Boga.

Być „dla” to w pełni anielska duchowość. Może dlatego aniołowie są tak wolni, uskrzydleni i niewidzialni, bo nieobciążeni morderczym kręceniem się wokół siebie. Egoizm może zabić, a na pewno wtrąca w studnię smutku i nieustannego lęku. Wyjście z tego lochu samoudręczenia może przypominać opuszczenie więzienia, by znowu zachwycić się światłem i pełną piersią wdychać świeże powietrze – pisze ks. Prusakiewicz.

Pełny tekst można przeczytać na stronie - https://opoka.org.pl/biblioteka/P/PR/droga_201419_aniolowie.html?fbclid=IwAR3j14x2KTB-WtayqTCxrKsll2RSllUy1BxYxq_gdViZmANtlq-dU_Cv9wY

mp/opoka.org.pl