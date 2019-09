Ks. Piotr Pawlukiewicz: W chrześcijaństwie najważniejsza jest pokora

Jアレk 26.9.19 10:51

Aleś mnie księdzu ubawił z tą pokorą - polecam tytuł na frondzie:



"Ks. Stanisław Małkowski dla Frondy: Prymas niech mówi, co chce - my mamy swoją wiarę"



Ku...wa zdecydujcie się wreszcie czego chcecie!

No tak frondokatole nie potrafią samodzielnie myśleć - nie połapią się.