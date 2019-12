Ks. Piotr Glas: Tylko Maryja uratuje nas przed upadkiem!

katolik 12.12.19 12:03

Proszę powiedzieć Episkopatowi aby wezwał do powszechnego Różanca, bo szatan wdziera się do Polski na całego - lgbt, sodomia, gender,aborcja i próba wejścia klinik aborc, eutanazja, nawoływanie dna popslsldwiosnanowoczesna do zdjęcia Krzyża- czy ktoś jeszcze się tym przejmuje, czy ze strachu siedzi jak mysz pod miotłą, niszcząc tym samym wiarę swoja i wiernych