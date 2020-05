Ks. Piotr Glas: Kościół ukrywa światło Prawdy. Dlatego musi się zmienić!

- W obecnych czasach niemal na wszystko, a w szczególności na naukę moralną Kościoła, którą powinniśmy głosić światu jako kapłani, jest jakiś paragraf, określany czasami jako polityczna poprawność lub ewentualnie zarzuca się nam mowę nienawiści. Oficjalnie akceptowalne przez świat jest tylko takie nauczanie, zgodnie z którym trzeba wszystkich kochać, akceptować ich grzechy i błędy oraz wszystkim mówić jedynie o dobroci i miłości. Tak, to prawda, że Jezus wszystkich kocha, ale gdyby i On nie mówił ludziom całej prawdy, to nie byłoby zbawienia. A Jezus mówił ludziom nierzadko bardzo trudne słowa, karcił za brak nawrócenia i w ostrych słowach mówił czym grozi nieposłuszeństwo woli Ojca – powiedział ks. Glas.

Ksiądz Piotr Glas nie ma wątpliwości, że Matka Boża – także w tym trudnym czasie – czuwa nad Polską. – Przecież Wielka Pokuta, która odbyła się na Jasnej Górze kilka lat temu, nie wydarzyła się przypadkiem właśnie tam u stop Maryi, gdzie dziesiątki tysięcy ludzi padło na kolana z krzyżami w ręku, błagając Boga o przebaczenie naszych win i win naszych przodków. Mogło to przecież odbyć się w Warszawie, w Krakowie, na jakimś placu, w jakiejś hali, a jednak zostało ofiarowane Matce Najświętszej. Myślę, że to Ona jest tutaj główną Reżyserką i Scenarzystką tego, co dzieje się w naszym kraju. Naszym obowiązkiem jest teraz to, byśmy tego daru nie zmarnowali – powiedział duchowny.