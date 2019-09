Ks. Piotr Glas: Jeśli nie przebaczysz, znajdziesz się w klatce szatana!

nikt 22.9.19 17:23

Chłopie ........gdy jesteś w konflikcie z samym sobą , to nie możesz pełnić posługi księżowskiej ( nie nazwę tego kapłańskiej , gdyż takowa to dla Was wyższa matematyka ) i pomagać innym w ich drodze duchowej . Jedno przeczy drugiemu .

A droga ku ŚWIATŁU na pewno nie prowadzi poprzez Kościół Rzymsko Katolicki i odłamy .

To droga do ciemności . Nie rozumiecie tego , to szukajcie zrozumienia w Piśmie Świętym .Tam są zawarte nauki Boga . Nie potraficie Go czytać ? No to macie problem i jesteście w klatce Szatana .

Ja tam nie jestem w żadnym konflikcie ani sama ze sobą ani z bliźnimi ani ze zwolennikami różnych partii politycznych ani z przyrodą czy też z tymi żyjątkami , które mnie otaczają . Nic i nikt z tych żywych istot , które mnie otaczają nigdy nie wyrządził mi krzywdy . To się nazywa życie w symbiozie z naturą i z matką Ziemią i Prawami Boga . A życie w symbiozie z ludźmi bywa trudne( czynnik szatański ) , ale przy odrobinie woli da się jakoś żyć . Podstawowa zasada dla życia w zgodzie samego ze sobą , to nie chować urazy i nie mścić się . Tego uczą podstawy psychologii . Szkodzisz wtedy samemu sobie . Zostawić to Bogu . Jak nauczyło mnie życie .....Bóg równa rachunki i to życie skrzywdziło tych , którzy skrzywdzili mnie . Nie uczą Was tego w seminariach ? No to czego Was uczą ? Aaaa , zapomniałam . Uczą Was teologii . To wartość ponad wszystkie inne . :):):):):):):):):):)