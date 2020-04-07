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Ks. Mieczysław Piotrowski TChr: Czy czas epidemii może być błogosławieństwem? 7.04.2020, 11:35
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Ks. Mieczysław Piotrowski TChr: Czy czas epidemii może być błogosławieństwem?

3Dodaj komentarz

  • ateusz 7.4.20 11:44

    TChr czyli Towarzystwo Chrystusowe znane głównie z ukrywania pedofila w sutannie, za co teraz muszą zapłacić ofierze milion złotych odszkodowania i dożywotnią rentę.

    Gratuluję autorytetów.

  • kacpi 7.4.20 11:52

    Oczywiscie ze moze byc blogoslawienstwem.
    Wlasnie milosierny Bog znowu pokazuje wszystim balwochwalcom ze Jego wola jest aby Go czcic w duchu i w prawdzie
    [19] Kobieta mu powiedziała: Panie, widzę, że jesteś prorokiem.
    [20] Nasi ojcowie na tej górze czcili Boga, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy go czcić.
    [21] Jezus powiedział do niej: Kobieto, wierz mi, że nadchodzi godzina, gdy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcić Ojca.
    [22] Wy czcicie to, czego nie znacie, a my czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie pochodzi od Żydów.
    [23] Ale nadchodzi godzina, i teraz jest, gdy prawdziwi czciciele będą czcić Ojca w duchu i w prawdzie. Bo i Ojciec szuka takich, którzy będą go czcić.
    [24] Bóg jest duchem, więc ci, którzy go czczą, powinni go czcić w duchu i w prawdzie.

  • J.P 7.4.20 12:16

    Oczywiście, podobnie jak atak atmowy na Nagasaki, nowotwór nerki i brak rękawiczek gumowych.

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