Ks. Mieczysław Piotrowski TChr: Czy czas epidemii może być błogosławieństwem?

kacpi 7.4.20 11:52

Oczywiscie ze moze byc blogoslawienstwem.

Wlasnie milosierny Bog znowu pokazuje wszystim balwochwalcom ze Jego wola jest aby Go czcic w duchu i w prawdzie

[19] Kobieta mu powiedziała: Panie, widzę, że jesteś prorokiem.

[20] Nasi ojcowie na tej górze czcili Boga, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy go czcić.

[21] Jezus powiedział do niej: Kobieto, wierz mi, że nadchodzi godzina, gdy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcić Ojca.

[22] Wy czcicie to, czego nie znacie, a my czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie pochodzi od Żydów.

[23] Ale nadchodzi godzina, i teraz jest, gdy prawdziwi czciciele będą czcić Ojca w duchu i w prawdzie. Bo i Ojciec szuka takich, którzy będą go czcić.

[24] Bóg jest duchem, więc ci, którzy go czczą, powinni go czcić w duchu i w prawdzie.