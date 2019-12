Ks. Lemański o decyzji abp. Gądeckiego. ,,Nikt ich nie zakneblował''

Ks. Wojciech Lemański odniósł się do zakazu kontaktu z dziennikarzami i używania mediów społecznościowych, jaki został nałożony na trzech kapłanów z archidiecezji poznańskiej. Jego zdaniem księża, "Niepotrzebnie przyłączyli się do medialnego szumu" - powiedział ks. Lemański.

- Knebel był wtedy, kiedy zamknięto usta poszkodowanym klerykom oraz przełożonym seminarium, którzy sprawę abp. Paetza zgłaszali. Natomiast teraz, kiedy biskup zmarł, to uważam tę sprawę za burzę w szklance wody - tłumaczył

- Nikt ich nie zakneblował. Po prostu im przypomniano, że w sprawach, które dotyczą ich diecezji, powinni komunikować się raczej z biskupem niż z opinią publiczną. Niepotrzebnie przyłączyli się do medialnego szumu - stwierdził ks. Lemański.

– Gdyby abp. Paetza pochowano w katedrze w podziemiach, to nikomu by to krzywdy nie przyniosło. Tym bardziej, że w katedrach spoczywają biskupi, którzy nie takie grzechy i zbrodnie mieli na sumieniu. Wydaje mi się, że pochowanie w katedrze nie jest formą nobilitacji. - dodał