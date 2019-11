Nie zginie nic, co zostało oddane Maryi, Matce Jezusa Chrystusa. Ta prawda dotyczy także rodzin, które w dzisiejszych trudnych czasach powinny szczególnie zaufać Maryi i Jej oddać się w niewolę, aby ocalić to, co w nich najcenniejsze - Bożą obecność - przypomina ks. Sławomir Kostrzewa w kazaniu wygłoszonym w Chicago, w kościele pw. Trójcy Świętej, w czasie Mszy inaugurującej Maryjne Dni Polonijne, 29 września 2019 roku.