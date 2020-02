Ks. Janusz Chyła: Nie zagłosuję jak o. Szustak. Hołownia sprzeciwia się nauczaniu Kościoła

Mejer 15.2.20 11:45

Wcale mnie nie dziwi, że o.Szustak nigdy nie głosował - bo jako modelowy przedstawiciel "dziecia świata" (sam sie kiedys tak nazwał) nie może głosować na nikogo reprezuntujacego jeden worek wartości....



... ale Jednak Hołownia to potencjalny "wódz rozmywania wartości i przkazań dla dobra ogółu".... czyli ktoś kto kieruje się globalizmem np:



- zdejmij krzyż - by ci co nie wierzą i ci co się nim brzydzą czuli się lepiej.

- zabij dziecko elegancko w łonie matki- by sie nie meczyło - przecież jest upośledzone -i jakich katuszy psychicznych zaoszczedzisz rodzicom - jestes takim wielkim chumanistą.... :/

- zabij kilka dzieciaków- by 'mamusia i tatuś' było szczęśliwe z jednym po invitro.

- ...reszte sobie można wyobrazić





Taka jest logika globalistów, taka jest "nowo-moda" i takim ludziom o.Szustak sprzyja - no ale... przecież to "dziecko świata"- mistrz "rozmywania"

:D