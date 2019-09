Ks. Janusz Chyła: Boskie pochodzenie materii

JS 29.9.19 14:32

Bóg stworzył świat Słowem, tak jak programista tworzy świat na ekranie komputera słowem, precyzyjnymi instrukcjami. Jeżeli będzie gdzieś jakiś błąd program będzie się zacinał, będzie działał w pętli, zawieszał tak że tylko wyłączenie komputera pozwoli go zamknąć.

Naukowcy mówią nam naukowe bajki o big-bangu. O jednym punkcie materii o nieskończonej energii, temperaturze, zawierającym przestrzeń i czas. W tym punkcie ze względu na ekstremalne środowisko, był chaos. A co było wokół tego punktu ? Odpowiedzą, że nic nie było. No to jak coś mogło wybuchnąć w niczym ? Weź panie profesorze długopis i napisz coś w powietrzu. Ale dlaczego ten punkt wybuchł akurat w takim a nie innym momencie ? Przecież ze względu na kolaps dalej by się zapadał, zagęszczał w sobie i ... może zniknął gdzieś na zawsze. Ale co sprawiło, że ten punkt w ogóle istniał i miał jakiś skład ? Skąd się wziął ? Zanim nastąpił wybuch tego słynnego punktu musiał on sobie skonstruować, utkać przestrzeń, a dzisiaj wiemy że przestrzeń to nie jest takie nic tylko jakaś forma energii.



To wszystko co nam podają w szkołach, od małego na temat pochodzenia świata, to naukowe mity i legendy, co najwyżej hipotezy. To wszystko jest daleko NIEZADOWALAJĄCE i wstydem i hańbą jest dla naukowców głosić te naukowe bajki na równi z inną naukową bajką o ewolucji, która nas skonstruowała.

Oni, elity naukowe muszą znać prawdę ale każdy naukowiec, który chce robić karierę musi produkować kolejne prace o ewolucji. Boją się ujawnić PRAWDĘ bo wtedy nauka, naukowcy i ich katedry ległyby w gruzach !

Nie ma prawdy na uczelniach. NIE MA. Naukowcy robią nas W KONIA !

Pozdr.