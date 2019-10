Ks. Henryk Zieliński: Proaborcyjne harce przed kuriami, marsze LGBT. To wszystko pod rządami PiS

Felek 23.10.19 10:27

Kosciol bawi sie w polityke to ma co chcial. Oczywiscie najchetniej wzial by za morde wszytskich przeciwnikow i zmusil kazdego do modelu ktory oni widza. Obludnicy z ambony krzycza o "normalnej" rodzinie sami majac kochanki na boku lub nie daj Boze molestuja dzieci. Jezus Chrystus gdyby zszedl na ziemie w dzisiejszych czasach to by was pogonil kijem. O ile nie zostal by wczesniej ukrzyzownay przez tych z rozancami w rekach.