Ks. Henryk Zieliński: Nie wierzę, że w PiS nikt o tym nie wie. Neomarksiści prowadzą skuteczną ofensywę

- Teraz zapowiedzi zdecydowanych działań wobec spraw tak fundamentalnych jak życie ludzkie, istota małżeństwa czy relacje państwo-Kościół padają z jednej i drugiej strony. I nie jest to już tylko retoryka. Posłowie Konfederacji domagają się bezzwłocznego rozpatrzenia wniosku z 2017 r. o zbadanie, czy przyzwolenie na aborcję z przyczyn eugenicznych jest zgodne z konstytucją. W przypadku nierozpatrzenia go do końca kadencji starego parlamentu wniosek ten traci ważność. Wynika to z przyjętej w 2016 r. przez PiS zasady dyskontynuacji. Już teraz jednak posłowie Konfederacji zapowiadają, że w przypadku umorzenia wniosku przez TK złożą go powtórnie. Mają do tego konstytucyjne prawo. Muszą tylko znaleźć poparcie 50 posłów. Jeśli się uda, zarówno Trybunał, jak i PiS będą zmuszone do zajęcia w stanowiska w tej sprawie. - pisze duchowny