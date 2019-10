Ks. Henryk Zieliński: Jak lewica zamyka usta Kościołowi

KKK 2.10.19 12:55

Kościołowi się PIS nie podobie ?! A to co wygaduje ks. H. Zieliński , i prymas woła o pomstę do nieba ! Ten pierwszy jegomość powiedział, że skoro PIS jest obrońcą małżeństwa i rodziny to już brzmi jak prowokacja, ten drugi mówi, że to nie jest stanowisko Kościoła.

Otórz panowie, ja jestem katolikiem, ale za wasze słowa dał bym wam kopa z Kościoła. Jeśli panowie nie może tego pojąć to powtarzam, że Kaczyński nie mówi o ślubie kościelnym tylko cywilnym, a o rodzinie jako o jednostce społecznej a nie kościelnej. To co ? Nie dociera to do panów ?! Jeśli nie to zajmijcie się lepiej pedofilami w sutannach, bo krew mie zalewa jak sobie pomyślę, że gwałcą nasze dzieci ! Panie prymas, wy chyba dopiero obudzicie się wtedy jak zboczki wejdą wam do kościołów. Wtedy ta wasza instrumentalizacja zamieni się w zboczeńcolizację !