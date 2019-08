Ks. Henryk Zieliński: Bez Kościoła nie byłoby dzisiaj Polski!

Maciek Arczyński 7.8.19 12:33

Proszę Księdza. Sami pracujecie na odchodzenie ludzi od Kościoła. I to nie dlatego, że są jakieś afery pedofilskie. Nawet nie dlatego, że jest jakaś pazerność. To zawsze było z większym lub mniejszym nasileniem bo aczkolwiek nauka Kościoła jest święta to Kościół tworzą nieświęci, grzeszni ludzie... Więc czasem bardziej ten grzech widać a czasem mniej. Ale katole w odróżnieniu od innych wiar grzech jeszcze nazywają grzechem, a przynajmniej nazywali...



Problem w tym, że Kościół dziś zgadza się na odejście od Nauki Chrystusa wielbiąc, chwaląc, wysławiając uzurpatora na Tronie Piotrowym, heretyka, apostatę zapominając, że jest prawowity Papież Benedykt XVI. Nie dziwcie się zatem, że Ducha Świętego w KK nie będzie. Przecież Pan Bóg, Ten który jest prawdą nigdy nie zgodzi się na to by uwiarygodnić Sobą kłamstwa głoszone przez duchownych o Nim samym. A tak się właśnie teraz dzieje. Usprawiedliwiacie herezję robiąc karkołomne wygibasy myślowe wszystko tylko po to by nie powiedzieć, że "król jest nagi". Gdyby którykolwiek z innych duchownych niż Bergoglio głosił takie rzeczy jakie on głosi, dawno byłby już wytarzany w smole i pierzu. Wystarczy zobaczyć kolejne "osiągnięcie" Bergoglio czyli bredzenie o tym, że "rodziny... mają stawać się coraz bardziej LABORATORIUM HUMANIZACJI".



https://www.youtube.com/watch?v=HWRcYtoKt8I