Ks. Dominik Chmielewski: Pół miliona ludzi woła do Boga o miłosierdzie dla Polski

- To nie jest 50 tysięcy, to pół miliona ludzi, którzy wołają do Boga o miłosierdzie dla Polski, o przełom duchowy, o to, żeby Bóg uwolnił potężne łaski - powiedział na antenie Polskiego Radia 24 ks. Dominik Chmielewski, asystent kościelny fundacji Solo Dios Basta. Trwa akcja "Polska pod Krzyżem".



Rzesze pielgrzymów z różnych stron Polski przybyło do Włocławka na lotnisko Kruszyn gdzie trwa akcja "Polska pod Krzyżem". Na olbrzymiej płycie lotniska od rana pracuje 600 wolontariuszy, znajduje się 100 mobilnych konfesjonałów.