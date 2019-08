Ks. Dominik Chmielewski: Lęk jest fundamentalną bronią piekła

Jacek 21.8.19 12:56

Lęk jest wrogiem WIARY !

Pan Jezus, Stary Testament, święci wielokrotnie to powtarzali - NIE LĘKAJCIE SIĘ !

A my ?

Im więcej w nas lęków, a najbardziej tych nieuświadomionych tym mniej wiary.

Im bardziej wierzymy w ten świat tym mniej wierzymy w Boga i bardziej lękamy się o nasze życie, zdrowie.

Jako próbnik na czym jest zbudowana nasza wiara pokazuje taka zależność. Jak mamy pieniądze to wielbimy Pana naszego. Jak mamy ich coraz mniej albo wcale to nasza wiara pęka jak bańka mydlana.

Gdy zobaczysz w krótkim czasie kilka razy np. 666 a to wprawi ciebie w niepokój, nasyci lękiem, że oto szatan chce ciebie zaatakować to jesteś człowieku słabej wiary. A jeżeli zignorujesz to i oddasz Panu Jezusowi, to twoja wiara umocni się, bo Jezus jest nieskończenie silniejszy od wszystkich szatanów.

Gdy się modlisz i zadzwoni telefon a ty przerwiesz modlitwę to uczynisz to z lęku o ten świat. Twoja wiara jest słaba.



Patrząc z perspektywy świata kwantów, gdzie 0 i 1 są równocześnie, ja staram się ustawiać moją wiarę na 1 a lęki na 0.



Króluj nam Chryste

Pozdr.