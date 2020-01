Po 11 NIE BADZ OBOJETNY 31.1.20 18:50

Nie mam czasu oglądać, ale jeśli chodzi o popularne przekleństwo na "k", to jego siła maleje.

Podobno nawet w przedszkolu, jak jeden maluch powie do drugiego: "Nie ruszaj kur... moich zabawek!!!" to zupełnie nie działa. Nie działa.

Drugi po prostu odpowie: "ch.. ci w d..." i zabiera zabawki.

Tak, tak, moc przekleństw się wyczerpała.