Ks. Artur Godnarski nie żyje. To on zainicjował ,,Przystanek Jezus''

Niezwykle smutne wieści docierają do nas w poniedziałek. Profil „Przystanek Jezus” poinformował właśnie o śmierci ks. Artura Godnarskiego.

Duchowny był koordynatorem inicjatywy ewangelizacyjnej „Przystanek Jezus”. W momencie śmierci miał 52 lata. Był zakażony koronawirusem.

We wspomnianym wpisie czytamy:

„Patrząc na jego życie i to, co każdy z nas mu zawdzięcza, oraz wierząc w zmartwychwstanie - nie rozpaczajmy - pamiętając, że kiedyś spotkamy się na innym przystanku - twarzą w twarz z Tym, do którego ks. Artur nas prowadził i którego uczył nas kochać i naśladować”.

dam/facebook,Fronda.pl