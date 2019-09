Ks. Andrzej Kobyliński: Niemcy czeka wielka dyskusja o Kościele

- W naszym kraju mamy obecnie kampanię wyborczą, dlatego debata publiczna jest zdominowana przez politykę, ale warto pochylić się nad tym co jest poza granicami Polski. W Niemczech toczy się wielka wrzawa co do przyszłości Kościoła katolickiego, który jest tam nadal potężny, jeżeli chodzi o intelekt czy finanse - powiedział na antenie Polskiego Radia 24 ks. prof. Andrzej Kobyliński, filozof, etyk z UKSW.