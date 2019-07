Ks. Aleksandra Ziejewskiego pobito, bo chcieli ,,homoślubu''

Portal Fronda.pl informował, że w niedzielę przed wieczorną Mszą świętą do zakrystii w bazylice mniejszej św. Jana Chrzciciela w Szczecinie wtargnęło trzech mężczyzn. Najpierw przepychali zakrystiankę, potem zaatakowali kościelnego, a wreszcie księdza Aleksandra Ziejewskiego. Według relacji bili go między innymi różańcem.

Kapłan trafił do szpitala, ma na twarzy szwy długie na 5 centymetrów. Jak mówi, gdyby jeden ze sprawców trafił go przy okazji jednego z ciosów, to pewnie by go zabił.