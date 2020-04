Krzyż zwycięża, Krzyż króluje, Krzyż panuje. Przez znak Krzyża uwolnij mnie Panie od tej zarazy.

Podczas Soboru Trydenckiego, w marcu 1547 roku wybuchła zaraza. Ojcowie soborowi umieścili na swoich szatach ułożone w znak Krzyża początkowe litery błagalnych wezwań do Boga, zaczerpniętych z Biblii i tradycji Kościoła. Autorstwo modlitw przypisuje się świętemu Zacharemu, biskupowi Jerozolimy (ok. roku 620).

C. Czy wrócisz do Pana, ludu głupi i szalony? Wypełnij swoje śluby, składając Mu ofiarę chwały i wiary, ponieważ jest w Jego mocy wyzwolić to miejsce i mnie od zarazy. Nie zawiodą się Ci, co w Nim pokładają ufność.