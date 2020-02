Krzyż w godle Polski. Posłowie KO przeciw!

JS 10.2.20 9:40

Oczywiście, że krzyż winien być w godle. Na jakich fundamentach nasze państwo zaczęło się rozwijać ? Kto jest Królową Polski ? KTO pragnie być Królem Polski ?

Tylko żeby nowy orzeł nie przypominał tłustej gęsi jak to żydzi (piszę z małej litery ze względu na wyznanie) nazywali nasze przedwojenne godło.

Lewica, lewacy, liberałowie - jedźcie do innego kraju jak nienawidzicie wyznawanej w Narodzie Polskim wiary w Jezusa.

A my módlmy się za nieprzyjaciół, bo przyjdą znowu do władzy i będą nas prześladować !

Króluj nam Chryste

Pozdrawiam