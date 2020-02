Krzysztof Wyszkowski: Sędzia Adam Strzembosz kłamie w żywe oczy!

Sędzia w stanie spoczynku Adam Strzembosz, uważany przez "obrońców demokracji" za autorytet w dziedzinie sądownictwa, był gościem Moniki Olejnik w "Kropce nad i". Mówił między innymi o tym, że ostatnia podpisanie ustawy dyscyplinującej sędziów przez Prezydenta, wywołało "straszny chaos", że teraz może go naprawić tylko ustawodawca, oraz że uchwała połączonych izb SN, "to jeszcze nie przestępstwo". Nawiązywał również do kształtu sądownictwa III RP. Jego wypowiedzi skomentował Krzysztof Wyszkowski