Krzysztof Wyszkowski: Ludzie z którymi Zandberg współpracuje to spadkobiercy morderców Pużaka

- Współczesna lewica nie dąży jedynie do przejęcia władzy - jej głównym celem jest stworzenie nowego społeczeństwa. A to nieuchronnie prowadzi do totalitaryzmu - pisze w teście "Precz z bohaterami" w nowym Do Rzeczy Mariusz Staniszewski. Tekst wywołał oburzenie u szefa partii Razem Adriana Zandberga.