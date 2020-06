Krzysztof Szczerski o rywalach Dudy: Osoby bez ambicji

Jak podkreślił minister Szczerski, inwestycje zajmują kluczową rolę w polskiej gospodarce: „Dają miejsca pracy, rozwijają polską gospodarkę i infrastrukturę oraz wpisują się w program rozwoju Unii Europejskiej i naszego regionu. Centralny Port Komunikacyjny, Przekop Mierzei Wiślanej czy Via Carpatia, to część szerszego rozwoju.

Gość „Sygnałów Dnia” odniósł się także do zarzutów opozycji, która twierdzi, że zyski

z inwestycji będą o wiele mniejsze niż koszty ich powstania. Stwierdził, że zarzuty opozycji to „kompletna bzdura. Polska jest dużym krajem, największym w regionie. Po to budujemy Trójmorze, po to jesteśmy w Unii Europejskiej, żeby stać się jednym z centrów rozwojowych Europy. My mamy takie ambicje”.