Kryzys związany z koronawirusem może potrwać do końca roku

ktoś tam 11.3.20 16:54

Widzę lewackie podpuchy... Woda sama z siebie przed niczym nie chroni by tak rzec. Chroni Bóg a wiele zależy od naszej wiary:



"Jeżeli Pan domu nie zbuduje, na próżno się trudzą ci, którzy go wznoszą. Jeżeli Pan miasta nie ustrzeże, strażnik czuwa daremnie. Daremnym jest dla was wstawać przed świtem, wysiadywać do późna - dla was, którzy jecie chleb zapracowany ciężko; tyle daje On i we śnie tym, których miłuje." (Ps 127:1-2; BT)



"Bo zaprawdę, powiadam wam: Jeśli będziecie mieć wiarę jak ziarnko gorczycy, powiecie tej górze: Przesuń się stąd tam!, a przesunie się. I nic niemożliwego nie będzie dla was." (Mt 17:20; BT)



A poza tym dobrze jest zachować roztropność w tym co należy do naszych możliwości. Jeśli lekkomyślnie wystawiasz się na oczywiste niebezpieczeństwo to nie miej pretensji, że krzywda ci się dzieje bo jest to grzech wystawiania Boga na próbę. Np. nikt za Ciebie nie umyje rąk, jeśli masz taką możliwość.