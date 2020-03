Kryzys Kościoła. Konfrontacja z tajemnicą zła

Aktualny kryzys Kościoła to konfrontacja z tajemnicą zła. Aby się z nią zmierzyć, trzeba podjąć prawdziwą walkę duchową, a do tego współcześni katolicy nie są przygotowani. Zwraca na to uwagę prof. Anne-Marie Pelletier. Choć jest osobą świecką, żoną, matką i babcią, uchodzi za jednego z czołowych teologów we Francji. W 2014 r. otrzymała Nagrodę Ratzingera, a przed trzema laty Papież Franciszek powierzył jej przygotowanie rozważań Drogi Krzyżowej w Koloseum.





Goszcząc w Radiu Watykańskim, odniosła się do ostatnich skandali, które ponownie wstrząsnęły Kościołem, a konkretnie do nadużyć, jakich dopuszczał się Jean Vanier. Zdaniem prof. Pelletier ważne jest, aby ten głęboki kryzys przeżywać po chrześcijańsku, to znaczy z Chrystusem, zjednoczeni z Jego męką i pewni Jego zmartwychwstania. Zapytana, co zrobić, aby w obecnych czasach zachować zaufanie do Kościoła, francuska teolog odpowiedziała: trzeba pamiętać, że jest to Kościół Chrystusa i że On na nas liczy.