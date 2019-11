Krystyna Pawłowicz, Stanisław Piotrowicz i Jakub Stelina wybrani na sędziów TK

lady chapel 22.11.19 8:14

"Trzeba to anulować, bo my przegramy" - tak wyglądało wczoraj głosowanie w polskim bajzlu (sejmie) w sprawie KRS.

HAŃBA!!Kto oglądał czy słuchał - szok...

Witek biedna i nieporadna, co rusz podpowiada jej ktoś co robić i jak przeprowadzać obrady.

Powtarza głosowanie gdy okazuje się, że wynik dla PiSu jest niekorzystny, gdy głosowanie przegrane.

HAŃBA!



https://twitter.com/i/status/1197656663710404608